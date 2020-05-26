فيروس كورونا.. ما الذي يحتاج مرضى سرطان الرئة معرفته؟

من الطبيعي أن يشعر مرضى سرطان الرئة بالقلق بشأن فيروس كورونا.

وقد تؤدي علاجات السرطان لإضعاف جهاز المناعة وزيادة خطر الإصابة بمرض مُعد

كما أن المرض قد يكون أكثر حدة للأشخاص الذين يعانون من ضعف وظائف الرئة.

كيف يؤثر الفيروس على مرضى سرطان الرئة؟

يجب على مرضى سرطان الرئة في هذا الوقت إجراء بعض التغييرات في خطة العلاج:

تغيير مكان تلقي العلاج

تأجيل العلاج

تغيير كيفية تناول الأدوية

تأخر العلاج كإجراء وقائي ليس سيئاً، فالذهاب إلى المستشفى في هذا الوقت قد يعرض المريض لخطر العدوى.

الاحتياطات الواجب اتخاذها

يجب أن يمارس الجميع التباعد الاجتماعي وغسل اليدين، للمساعدة في تقليل التعرض للفيروس.

يجب على أولئك المعرضين لمضاعفات خطيرة البقاء في المنزل قدر الإمكان وتجنب الازدحام.

نصائح التكيّف مع فيروس كورونا