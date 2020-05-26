كيف يؤثر الإجهاد على تساقط شعر النساء؟

قد يكون الشعر مؤشراً مهماً للصحة العامة مثل الأسنان والأظافر.

لا يعاني كبار السن فقط من تساقط الشعر، إنما قد تعاني منه النساء من جميع الأعمار بسبب ازدياد التوتر.

الإجهاد وتساقط الشعر

تشمل الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر عادات نمط الحياة مثل النظام الغذائي غير المتوازن، وبعض الحالات الصحية.

وقد تصاب بعض النساء من اضطراب شد خصلات الشعر، وهي حالة صحية نفسية شائعة لدى الأشخاص الذين يعانون من ضغوط شديدة.

قد تعاني بعض النساء من حالة تسمى تدفق التيلوجين، حيث تتسبب مستويات عالية من الإجهاد في توقف نمو بصيلات الشعر.

بالإضافة إلى داء الثعلبة، وهي حالة تجعل جهاز المناعة في الجسم يهاجم بصيلات الشعر.

طرق صحية للحد من التوتر

الحصول على دعم عاطفي يقلل من مستويات التوتر، والشعور بالحزن أو الاكتئاب.

تشمل الطرق الصحية الأخرى للتعامل مع الإجهاد الاستماع إلى الموسيقى، أو المشي وممارسة التمارين.