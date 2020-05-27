كيف تختبر نضج الدجاج عند الطهي؟

كيف تتأكد من نضج الدجاج عند طهيه؟ هل يتم ذلك عندما تختفي العصائر؟ أو عندما يختفي اللون الوردي؟

لا توجد طريقة مضمونة، وحتى مقياس حرارة اللحوم قد يخطئ.

ووجدت دراسة جديدة حول كيفية طهي الناس للدجاج، أن الطريقة الأكثر شيوعاً تعتمد على الخبرة السابقة في طهيه.

ويقول الباحثون إن اختباراتهم أظهرت أن التغييرات في لون وملمس الدجاج ليست مؤشرات موثوقة على نضجه

درجات الحرارة عند الطهي

قد يحتوي الدجاج غير المطبوخ ​​جيداً على مسببات الأمراض الضارة مثل السالمونيلا.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يجب طهي الدجاج على حرارة 70 درجة مئوية.

ووجد الباحثون أن التحول من اللون الوردي إلى الأبيض في قطع الدجاج يحدث في درجات حرارة أقل من 55 درجة مئوية

كما أن التغييرات في الملمس كانت متشابهة للغاية عند تعرض قطع الدجاج إلى درجات حرارة مختلفة.

مقاييس حرارة اللحوم

معظم مقاييس حرارة اللحوم غير موثوقة دائماً وليست كافية وحدها.

لذلك ينصح الخبراء باستخدام عدة طرق لاختبار ما إذا كانت الدجاجة قد نضجت