أكثر مما قد تعتقد.. إليك أبرز مخاطر نقص المغنيسيوم ومصادره

من الأعراض الأولية لنقص المغنيسيوم: فقدان الشهية، والغثيان والتعب.

وهذه الآثار شائعة لحالات صحية أخرى، مما يصعب تشخيص المرض.

ونقص المغنيسيوم قد يسبب مشاكل ملحوظة في وظائف العضلات والأعصاب.

كما أنه يمكن أن يتسبب في أسوأ مراحله بنوبات أو تغيرات في الشخصية أو مشاكل في القلب.

ويصعب اكتشافه عن طريق الاختبارات الطبية، نظراً لوجود 1٪ فقط منه في الدم (معظمه في العظام أو الأعضاء).

النظام الغذائي ونقص المغنيسيوم

ويمكن أن يؤدي تناول بعض الطعام والشراب لنقص المغنيسيوم في الجسم.

وتتضمن المشروبات: الصودا، والمشروبات التي تحتوي على الكافيين والكحول.

وتتضمن الأطعمة: السكر المكرر حيث يتسبب في إخراج الجسم للمغنيسيوم من خلال الكليتين.

الأطعمة أو المكملات الغذائية.. أيهما أفضل؟

المكملات الغذائية قد تعطيك دفعة من المغنيسيوم، لكن من الأفضل التركيز على الطعام

كما أن جسمك يمتص المغنيسيوم من الطعام بشكل مختلف عن المكملات الغذائية.

قد يؤدي فائض المغنيسيوم من المكملات الغذائية إلى عدم انتظام ضربات القلب، وقد يكون ذلك مميتاً للبعض.

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