ما هي الأطعمة التي يجب تجنبها للتحكم بفرط نشاط المثانة؟

عادةً ما يحتاج الأشخاص الذين يعانون من متلازمة فرط نشاط المثانة (OAB) للتفكير بما يأكلونه ويشربونه.

إليك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها، علماً أن ذلك يمكن أن يختلف من شخص لآخر.

الحمضيات:

يمكن للحمضيات مثل البرتقال، واليوسفي، والليمون، والجريب فروت أن تثير المثانة.

قم باستبدالها بفاكهة مثل الموز، والكمثرى، والتوت أو التفاح.

الطماطم:

يجب الاستغناء عن المنتجات المصنوعة من الطماطم، مثل صلصة السباغيتي، والتي قد تجعل الأمر أسوأ.

مشروبات تحتوي على الكافيين:

حاول تجنب القهوة، والمشروبات الغازية، والشاي الأسود لاحتوائها على الكافيين.

يمكن تناول الشاي الأخضر أو ​​مشروب آخر خالٍ من الكافيين.

الشوكولاتة:

تحتوي الشوكولاتة أيضاً على الكافيين، لذلك يجب تجنبها.

كما يجب تجنب المشروبات والأطعمة ذات المحليات الصناعية، والصودا الدايت، والطعام الحار.

تناول الكثير من الألياف:

تحافظ الألياف على عمل الأمعاء بشكل صحيح ومنتظم. لذا تناول ما يلي:

خبز الحبوب الكاملة.

حبوب الشوفان والنخالة.

الخضار والفاكهة الطازجة.

التحكم بكمية السوائل

يمكن تناول حوالي ستة أكواب من السوائل اللطيفة على المثانة في اليوم.

في النهاية، التغييرات في النظام الغذائي قد لا تصلح كل شيء.

تحدث إلى طبيبك حول استراتيجيات إعادة تدريب المثانة

وقد يرغب طبيبك دائمًا في التأكد من عدم وجود أي شيء آخر يفاقم من حالتك