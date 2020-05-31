ما هي كمية الماء التي نحتاج حقاً إلى شربها في اليوم؟

تحتل السوائل حوالي 60٪ من وزن الجسم وتسمح لأعضائنا الداخلية بالعمل بشكل جيد.

وينظم الماء درجة حرارة الجسم، ويحافظ على ليونة المفاصل ويحمل المغذيات إلى الخلايا.

شرب الماء أمر ضروري وأساسي. لكن ما هو المقدار الكافي؟

ويوصي معهد الطب في أمريكا باستهلاك النساء لـ2.7 لتر من السوائل يومياً، و 3.7 لتر للرجال.

ولا ترتكز السوائل على المياه تحديداً، ولكنها تشمل جميع السوائل والأطعمة الغنية بالماء

ما يعني حوالي 9 أكواب من السوائل للإناث و12 كوباً للذكور.

وتلعب بعض العوامل مثل مستوى النشاط، وتكوين الجسم، والمناخ دوراً في تحديد احتياجات الفرد للماء.

ماذا تشمل السوائل؟

غالباً ما يكون الماء المشروب المفضل، إلا أنه يمكن تناول المشروبات الأخرى كجزء من السوائل اليومية.

ومن الأطعمة الغنية بالسوائل: البطيخ، والبرتقال، والتفاح، والعنب، والخيار، والخس، والكرفس والملفوف.

هل المزيد من الماء أفضل؟

ويقول الخبراء إن تجاوز احتياجاتنا من السوائل لا يوفر أي فائدة إضافية.

مثلاً، يتعرض الرياضيون الذين يشربون الكثير من الماء، لخطر انخفاض مستويات الصوديوم في الدم.