نشرة كورونا.. أبرز القصص من المنطقة والعالم في 31 مايو

من إصدار الصحة العالمية لتوجيهات جديدة للمناسبات والتجمعات في ظل فيروس كورونا، إلى دراسة تقول إن 1 من أصل 10 مصابين بفيروس كورونا ويعانون من مرض السكري يموت خلال أسبوع، إليكم أبرز المواضيع المتعلقة بفيروس كورونا ليوم 31 مايو 2020:

أصدرت منظمة الصحة العالمية السبت توجيهات جديدة للتجمعات التي ستحصل وسط جائحة فيروس كورونا المستجد، كما أوصت بعدد من التغيرات المحتملة على الأحداث الكبيرة بمجرد السماح بتنظيمها.

اعترضت مجموعات تمثل أطباء في الصحة العامة والأمراض المعدية، بالإضافة إلى أطباء أطفال، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية الجمعة، وأشاروا إلى أن ذلك سيصعب من مكافحة جائحة فيروس كورونا.

أهم شيء هذه الأيام في ظل فيروس كورونا هو الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وشركة "Embedtek" في مدينة ووكيشا في طليعة هذا الاتجاه. وتقوم الشركة بتطوير جهاز يمكن أن يضعه الأشخاص ويراقب الابتعاد الاجتماعي.

أفادت دراسة جديدة أجراها باحثون فرنسيون أن 1 من أصل 10 أشخاص مصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ويعانون من السكري أيضاً ماتوا خلال أول 7 أيام من دخولهم المستشفى، كما ذكرت الدراسة أن 1 من أصل 5 أشخاص احتاجواإلى جهاز تنفس اصطناعي.

قال رئيس الوزراء اليونانى، كرياكوس ميتسوتاكيس، إن اليونان ستستأنف موسمها السياحى يوم 15 يونيو فى دفعة رئيسية للاقتصاد بعد انتهاء الاغلاق الناتج عن فيروس كورونا، وأضاف أن الرحلات الدولية سوف تستأنف يوم 1 يوليو. ومع تعرض اليونان لأقل من 170 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا بعد شهرين من انتشار الوباء، قال ميتسوتاكيس إن استجابة البلاد للفيروس ستكون "جواز سفر للأمان والمصداقية والصحة" لجذب الزوار