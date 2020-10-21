5 نصائح حول التهاب الفقرات التصلبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- التهاب الفقرات التصلبي (AS) هو نوع من التهاب المفاصل يصيب العمود الفقري.

ويتسم هذا المرض عادة بالتيبس والألم في أسفل الظهر وتورم المفاصل الكبيرة في بعض الأحيان.

تساهم هذه النصائح في التخفيف من الألم:

1. التمرين يصنع الفارق:

يعتبر القيام بالتمرينات أحد أهم مكونات خطة علاج التهاب الفقرات التصلبي

يساعد التمرين في بناء قوة العضلات وزيادة الحركة، مما يخفف الألم.

2. الدواء لا يقوم بتخفيف الألم فقط:

تناول الأدوية ليس لتخفيف الألم الناجم عن التهاب الفقرات التصلبي فقط، ولكنه قد يمنع حدوث تهيج ويمكن أن يمنع المرض من التأثير على أجزاء أخرى من الجسم.

3. الكمادات علاج جيد:

يمكن أن يساهم وضع كمادات ساخنة أسفل الظهر أو في المناطق المصابة الأخرى في إرخاء العضلات المحيطة بالعمود الفقري وتقليل الألم.

4. الحذر من بعض التمرينات:

التمرينات مهمة لتحسين نوعية الحياة مع التهاب الفقرات التصلبي، ولكن الإفراط فيها أو ممارسة الحركات الشديدة قد تؤذي العمود الفقري.

5. التنبه لعلامات التهاب في أجزاء أخرى من الجسم:

التهاب الفقرات التصلبي هو مرض جهازي، مما يعني أن الأعراض لا تقتصر على المفاصل فقط. لذا يجب التنبه إلى حصول التهابات أخرى في الجسم.

وقد يعاني بعض المرضى من الإرهاق والتورم في المفاصل وفقدان الشهية.