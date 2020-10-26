8 طرق صحية لتجديد الطاقة..ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تنخفض مستويات الطاقة لدينا بسبب أنماط حياتنا المرهقة، حيث تؤثر عاداتنا الغذائية بشكل مباشر عليها طوال اليوم.

وممارسة الرياضة، والنوم، وتقليل التوتر أمور مهمة في مكافحة التعب. لكن عاداتنا الغذائية تؤثر أيضًا بشكل مباشر على مستويات الطاقة.

وفيما يلي بعض النصائح حول الطرق الصحية لتعزيز طاقتك:

الماء

يساعد ترطيب الجسم في زيادة مستويات الطاقة.

يجب شرب الماء طوال اليوم، ويمكن إضافة الليمون والبرتقال اليه.

تناول الإفطار

تشير الدراسات إلى أن وجبة الإفطار الصحية تحافظ على التمثيل الغذائي والشعور بالشبع حتى الغداء.

البروتين

تمد الأطعمة التي تحتوي على البروتين الجسم بالوقود لإصلاح وبناء الأنسجة.

من مصادره الدواجن، والأسماك، واللحوم، والمكسرات، والحليب، والبيض والزبادي.

الكربوهيدرات

هي مصدر الطاقة المفضل للجسم، مثل الحبوب والأرز البني وخبز القمح الكامل.

الوجبات الخفيفة مهمة

تنخفض نسبة السكر في الدم عند الجوع الشديد وتؤدي إلى الخمول.

يمكن تناول الوجبات الخفيفة المناسبة، والتي تمنع هبوط الطاقة.

أحماض أوميغا -3

أظهرت الدراسات بأنها تحارب الاكتئاب وتحسن المزاج.

تشمل مصادرها السلمون، والتونة، والجوز، وبذور الكتان والخضار الورقية.

المغنيسيوم

معدن مهم في تحويل الكربوهيدرات إلى طاقة.

من مصادره المكسرات، والحبوب الكاملة.

عدم تقليل السعرات الحرارية

ويؤدي تقليل السعرات الحرارية إلى الخمول، لذا يجب تلبية احتياجات الجسم منها يومياً.