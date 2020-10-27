كيف يؤثر فيروس كورونا على مرضى الربو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مرضى الربو هم الأكثر عرضة للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي بشكل عام، مما يعني أنهم قد يكونوا أيضاً في خطر متزايد للإصابة بحالة خطيرة من "كوفيد-19".

وتختلف شدة الإصابة بالفيروس باختلاف حالات الربو من المعتدلة إلى الشديدة.

وقد يهاجم الفيروس الجهاز التنفسي، بما في ذلك الأنف والحلق والرئتين، مما قد يؤدي إلى نوبة ربو، ويزيد من خطر الإصابة بمضاعفات مثل الالتهاب الرئوي وأمراض الجهاز التنفسي الحادة.

وبالإضافة إلى الأشخاص المصابين بالربو، فإن التصنيف الحالي للمخاطر الأعلى يشمل:

مرضى القلب

المصابون بمرض رئوي مزمن آخر

الأشخاص ما فوق الـ 65 عاماً

الأشخاص الذين يعيشون في دور الرعاية

الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة

ويجب اتخاذ الاحتياطات التالية:

غسل اليدين المتكرر بالماء والصابون

المكوث في المنزل

ممارسة "التباعد الاجتماعي"

تجنب الاحتكاك بالمرضى

استخدام معقم اليدين الكحولي

تجنب مسببات التعرض لنوبة ربو

وإذا ظهرت أعراض الفيروس كالحمى والسعال وضيق التنفس على مرضى الربو، يجب الاستمرار بتناول الأدوية على النحو الموصوف، بما فيها المنشطات للتحكم في الربو.

وإذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية، فسيقوم الطبيب بإرشاد المريض بناءً على خطورة حالته بما فيها مقدار الدواء الذي يجب أن يتناوله وما يجب عليه القيام به.