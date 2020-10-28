لماذا تفقد نساء جيل الألفية شعرهن قبل مثيلاتهن من الأجيال السابقة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعاني نساء جيل الألفية من تساقط الشعر في سن مبكرة.

ويمكن أن يكون ذلك ناتجا عن حالة صحية، أو بسبب الآثار الجانبية لدواء ما، أو ربما نتيجة لإجهاد المعدة.

إليك الأسباب الأكثر شيوعا لذلك:

حالات صحية معينة: قد يسبب قصور واضطرابات الغدة الدرقية تساقط الشعر.

التغيرات الهرمونية: مثل التغيرات الهرمونية الكبيرة المصاحبة للحمل. وقد يُصبح أيضاً شعر بعض النساء رقيقاً بعد سن اليأس.

الأدوية: مثل أدوية علاج السرطان، وارتفاع ضغط الدم والاكتئاب.

الإجهاد: وهو عامل رئيسي يسبب تساقط الشعر.

ارتبطت 3 أنواع من تساقط الشعر بالإجهاد:

تساقط الشعر الكربي: يدفع الإجهاد بصيلات الشعر الزائدة إلى مرحلة "الراحة"، مما يوقف النمو ويسبب تساقط الشعر المفاجئ.

نتف الشعر: والذي يحدث عند وجود رغبة لا تقاوم لسحب الشعر من أجزاء مختلفة من الجسم، كرد فعل للتوتر.

داء الثعلبة: والذي يحدث عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم بصيلات الشعر، مما يتسبب في تساقط الشعر.

التغذية: يرى بعض الخبراء أن نقص التغذية قد يلعب دوراً في تساقط الشعر لدى نساء جيل الألفية.