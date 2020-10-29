تؤثر على جميع أعضاء الجسم.. ما الذي يسبب مرض الغدة الدرقية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- الغدة الدرقية غدة صغيرة، قطرها حوالي 5 سنتيمترات، تمتد عبر القصبة الهوائية. نظرا لحجمها، قد تعتقد أنه لا يمكن أن يكون لها تأثير كبير على جسمك.

وهذا غير صحيح.. فالغدة الدرقية تؤثر إلى حد كبير على جميع أعضاء الجسم.

وعندما تعمل بشكل طبيعي، تنتج الغدة الدرقية الهرمون بمستويات كافية لتنظيم عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

لكن بالطبع يمكن أن تسوء الأمور في بعض الحالات:

فرز الكثير من الهرمون

ويتسبب فرز الكثير من الهرمون بحالة تسمى بفرط نشاط الغدة الدرقية.

ويؤدي ذلك إلى تسريع عملية التمثيل الغذائي، وقد تفقد بعض الوزن ولكن قد تجد نفسك أيضًا تتناول الطعام أكثر من المعتاد.

وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى العصبية أو القلق، وصعوبة النوم، والإسهال والتعرق.

هرمون الغدة الدرقية أقل من الحاجة

وعندما لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمون وترسله إلى الجسم، يعرف ذلك بقصور الغدة الدرقية.

ومن أعراض هذه الحالة آلام العضلات أو ضعفها، وآلام المفاصل، والاكتئاب، وجفاف الجلد، وترقق الشعر، والإرهاق.

التهاب الغدة الدرقية

يحدث الالتهاب في الغدة الدرقية عندما يهاجمها الجهاز المناعي.

وتظهر نتيجة لذلك أعراض مشابهة لقصور أو فرط نشاط الغدة الدرقية.

ويمكن أن تسبب العدوى الفيروسية أو البكتيرية التهاب الغدة الدرقية.

عقيدات الغدة الدرقية

وتعتبر عقيدات الغدة الدرقية شائعة جداً وقد تكون ناجمة عن كيس مملوء بالسوائل أو نمو أنسجة الغدة الدرقية.

ومن الممكن أن تتكون عقيدة صغيرة في الغدة الدرقية ولا يتم ملاحظة الأمر