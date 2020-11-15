هل الفشار صحي؟ الأمر يتوقف على طريقة تحضيره

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يعتمد الفشار الصحي على طريقة تحضيره.

وجبة الفشار عبارة عن وجبة خفيفة، صحية، مؤلفة من الحبوب الكاملة، وغنية بمضادات الأكسدة.

هذه الوجبة منخفضة في السعرات الحرارية، بحيث تحتوي كل 3 أكواب من الفشار الذي يُصنع باستخدام الهواء الساخن، على 93 سعرة حرارية وغراماً واحداً من الدهون وحوالي من 4 غرامات من الألياف.

يختلف الأمر بالنسبة للفشار الموجود في دور السينما، حيث يستخدم زيت جوز الهند في صنعه مع إضافة الملح والزبدة إليه.

بالنسبة للفشار الجاهز في السوبر ماركت، يجب مراجعة الملصقات الغذائية، حيث تختلف أحجام الوجبات ومحتوياتها من حيث الصوديوم والسكر.

أما الفشار المصنوع في الميكروويف، فيمكن اختيار نوع قليل الدهون منه.

يمكن الحد من كمية الملح والزبدة المضافة، واستبدالها بالأعشاب مثل الريحان، والأوريغانو، ورقائق الفلفل الأحمر أو الجبنة.