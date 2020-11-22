7 علاجات بسيطة لتخفيف جفاف العين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- جفاف العين عبارة عن حريق أو حكة، يحدث عندما لا تنتج العيون ما يكفي من الدموع وبالجودة المناسبة.

وتسبب العديد من العوامل جفاف العين مثل تناول دواء ما، وقضاء وقت في التحديق بالهاتف أو جهاز الكمبيوتر، والتعرض للدخان، واستخدام العدسات اللاصقة، أو الشيخوخة.

يمكن تجربة هذه العلاجات الطبيعية في المنزل:

1- الضغط الدافئ

يؤدي وضع ضغط دافئ على عينيك إلى زيادة الدورة الدموية في المنطقة ويحفز إنتاج الدموع.

2- غسل الجفن

يعد الحفاظ على نظافة الجفون طريقة للمساعدة في إنتاج دموع ذات جودة أفضل.

3- زيوت أوميغا 3

قد يؤدي نقص الأحماض الدهنية الأساسية إلى جفاف العين، فتناول الأوميغا 3 يحفز إنتاج الدموع عالية الجودة.

4- زيت جوز الهند

وهو ترطيب رائع للعيون الجافة لأنه يخلق طبقة واقية فوق طبقات الغشاء المسيل للدموع لتقليل التبخر. ويمكن أن يقلل أيضاً من الالتهابات التي تهيج العيون.

5- الكافيين

قد يخفف تناول الكافيين من جفاف العين عن طريق زيادة إنتاج الغدد الدمعية.

6- استخدام مرطب الهواء

يمكن تغيير البيئة المحيطة بالابتعاد عن دخان السجائر، واستخدام مرطب الهواء في الشتاء، وتجنب الجلوس بشكل مباشر أمام المراوح ومكيفات الهواء.

7- استخدام النظارة الشمسية

خاصة في الأيام العاصفة لحماية العيون، والحد من جفافها.