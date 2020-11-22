بينها الكركم وزيت الزيتون..10 أطعمة لتعزيز قوة العقل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- النظام الغذائي الصحيح يمكن أن يمنع أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، والسرطان. ويجد خبراء الصحة أن بعض الأطعمة قد تعزز من صحة الدماغ أيضاَ.
التوت:
يوفر مضادات الأكسدة القوية التي تحارب الالتهاب وتشجع التواصل بين الخلايا العصبية، مما يحسن القدرة على امتصاص المعلومات الجديدة.
القهوة:
كشفت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يشربون بين 3 و5 فناجين من القهوة يومياً تقل احتمالات إصابتهم بالزهايمر بنسبة 65٪، مقارنة بأولئك الذين تناولوا أقل من فنجانين في اليوم.
التفاح:
التفاح مصدر رئيسي لمادة الكيرسيتين الكيميائية النباتية وهي مضادة للأكسدة تحافظ على تدفق العصائر العقلية من خلال حماية خلايا الدماغ.
الشوكولاتة:
تناول ما لا يزيد عن ثلث أونصة من الشوكولاتة يومياً يساعد في الحماية من فقدان الذاكرة المرتبط بالعمر.
القرفة:
وفقاً للأبحاث، يتواجد مركبان في القرفة قد يعطلان نشاط بروتينات تاو التي يمكن أن تسبب موت خلايا الدماغ.
السبانخ:
مليئة بالمواد المغذية التي تمنع الخرف مثل حمض الفوليك وفيتامين E و K.
زيت الزيتون:
قد يكون خصماً قوياً لـ ADDL أي البروتينات المسببة لمرض الزهايمر.
السلمون:
مصدر رئيسي لدهون أوميغا 3 في الدماغ وفيتامين D ويعتقد أنه يحمي من مرض الزهايمر.
الكركم:
الكركم هو أحد مكوناته الرئيسية، غني بالكركمين، والذي يعتقد أنه يثبط مرض الزهايمر بطرق متعددة.
عصير عنب كونكورد:
البوليفينول الصحي للقلب الموجود في النبيذ الأحمر وعصير العنب كونكورد يمكن أن يكون جيداً للعقل أيضاً.