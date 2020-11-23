5 أطعمة ومشروبات مفيدة للحفاظ على صحة الجسم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- النظام الغذائي الصحيح لا يساعد في التحكم بالوزن فحسب، بل يساعد في منع الأمراض من خلال محاربة الضغوطات التي يواجهها الجسم بشكل منتظم.

يمكن أن تقلل هذه الضغوطات من الأداء البدني والعقلي، وقد تؤدي إلى أمراض مزمنة مثل قصور القلب أو مرض السكري.

لذا، حدّد الخبراء بعض الأطعمة المفيدة التي يجب تناولها كجزء من نظام غذائي متوازن، للحفاظ على أجسامنا سليمة وصحية.

التوت بأنواعه

سواء كان التوت الأزرق، والفراولة، والتوت البري أو غيرها. التوت من بين أكثر المجموعات الغذائية التي تتمتع بفوائد صحية لكل من العقل والجسم.

ويحارب التوت البري التهابات المسالك البولية، بينما يحمي التوت الأزرق الدماغ من الإجهاد.

المكسرات

توفر هذه المجموعة الغذائية فوائد صحية، وقد ثبت أن الجوز يُحسن الذاكرة، ويعمل على تحسين حركة الجسم.

وقد يساعد وجود أحماض أوميغا 3 الدهنية في المكسرات بتعويض النقص لدى أولئك الذين لا يحبون تناول الأسماك.

الفطر

وُجد أن الفطر غني بالبوتاسيوم وفيتامينات B ومضادات الأكسدة، كما أنه منخفض السعرات الحرارية.

الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة عنصر مهم من مكونات النظام الغذائي الصحي، ويُعتقد أنها مصدر للألياف.

القهوة

يعد البوليفينول الموجود في القهوة مضاداً قوياً للأكسدة، ومن المحتمل أن يكون له تأثير على معدل الإنسولين.

وتتمتع القهوة بتأثير وقائي ضد مرض السكري، ما يساعد الجسم على امتصاص الجلوكوز بسهولة أكبر ويقلل الضغط على البنكرياس