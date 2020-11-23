ما هي حالات الاكتئاب وكيف تعالجونها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- الاكتئاب مرض نفسي خطير، وقد يقلل التشخيص والعلاج من شدة أعراض الاكتئاب الشديد.

وتُصنف حالات شدة الاكتئاب بين الخفيفة والمتوسطة والشديدة، وبالتالي تختلف خيارات العلاج.

الاكتئاب الخفيف

ويمكن معالجة حالات الاكتئاب الخفيفة التي لا تسبب مشاكل بالدواء.

وتساعد التمارين اليومية والنظام الغذائي الصحي أيضاً في علاج الاكتئاب الخفيف.

وهناك أدلة غير مؤكدة على أن الأنظمة الغذائية الغنية بأحماض أوميغا 3 و6 الدهنية، مثل "حمية البحر الأبيض المتوسط" تقي من أعراض الاكتئاب.

الاكتئاب المعتدل

يستجيب الأشخاص الذين يعانون من حالات اكتئاب معتدلة والذين قد يواجهون بعض الصعوبات الطفيفة في الأداء بشكل أفضل لمجموعة من الأدوية والعلاج، بحيث تعتبر مضادات الاكتئاب العلاج الأمثل للاكتئاب المعتدل.

الاكتئاب الحاد

يواجه المرضى صعوبة كبيرة في الأداء، مثل عدم القدرة على الذهاب إلى العمل أو المدرسة، بسبب تأثير الاكتئاب على منطقة الدماغ التي تساعد في التركيز والتعلم، بينما يقومون بالأنشطة اليومية كونها عمل روتيني. ويجب تناول مضادات الاكتئاب لعلاج هذه الأعراض.