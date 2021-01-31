هل يعتبر الكولاجين القابل للهضم ينبوع الشباب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد تظهر بعض الخطوط الدقيقة، والتجاعيد، والبقع مع التقدم في العمر.

الكولاجين القابل للهضم، يساعد في تحسين ذلك.

الكولاجين

هو البروتين الأكثر وفرة في الجسم، ويوفر الدعم للأنسجة، والجلد، والشعر، والأظافر، وكذلك العضلات، والعظام، والغضاريف، والأوتار.

وينتج الجسم الكولاجين باستمرار، ولكن يتباطأ الإنتاج بعد سن الثلاثين، مما يساهم في ظهور التجاعيد.

وتسرع العوامل الأخرى كالإجهاد، وضوء الشمس، والتدخين، وتناول السكر من فقدان الكولاجين

لذا، يمكن تناول نظام غذائي غني بالبروتين، والوقاية من أشعة الشمس واتباع روتين جيد للعناية بالبشرة.

ماذا يوجد داخل مكمل الكولاجين؟

وتعتبر لحوم الأبقار والخنازير مصادر شائعة لمكملات الكولاجين، والتي توفر البروتين على شكل متحلل بالماء.

ويمكن إضافة المكملات على شكل مسحوق بروتين، ويمكن إضافتها إلى أي سائل دافئ.

ويمكن أن تكون مرقة العظام، والمساحيق المشتقة من لحوم البقر أو الدجاج، مصدراً جيداً للكولاجين.

كيف يعمل الكولاجين القابل للهضم؟

وقد تحمي الأحماض الأمينية للمكملات الغذائية الكولاجين الموجود في الجسم، وتمنع زيادة التجاعيد.

وتشير الأبحاث إلى أن مكملات الكولاجين قد تساعد في: بناء كتلة عضلية خالية من الدهون، وترطيب البشرة، وتقليل التجاعيد.