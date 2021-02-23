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يجب على معظم المرضى تناول الإنسولين في غضون 15 دقيقة من بدء تناول الطعام.
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الانتباه لمقادير جرعات الإنسولين وقت الوجبات.
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تناول الإنسولين وقت الطعام لا يعني أن مرض السكري لديك أسوأ منه لدى الآخرين.
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عدم تفويت الإنسولين وقت تناول الطعام لأن نسبة الجلوكوز في الدم طبيعية.
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دمج الكربوهيدرات بعناية في كل وجبة، حيث يجب أن تكون محدودة بالنسبة لمرضى السكر.
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لا يؤدي الإنسولين إلى مضاعفات حين يؤخذ على النحو المنصوص عليه.
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التعاون مع الطبيب لمعرفة كيفية تناول الأنسولين وقت الطعام بشكل صحيح.
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التحدث إلى الطبيب في حال نقص السكر في الدم بعد تناول الطعام.
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لا تحاول تعويض الجرعات الضائعة من خلال التصحيح المفرط.
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تناول الإنسولين وقت الوجبات ليس خيارًا علاجيًا غير معتاد.