دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عند المعاناة من مرض السكري قد يصبح الإنسولين غير كافياً للتحكم في مستوى السكر في الدم. في هذه الحالة، قد يوصي الأطباء بتناول الإنسولين خلال وقت الوجبات. إليكم ما يجب معرفته:

يجب على معظم المرضى تناول الإنسولين في غضون 15 دقيقة من بدء تناول الطعام.

الانتباه لمقادير جرعات الإنسولين وقت الوجبات.

تناول الإنسولين وقت الطعام لا يعني أن مرض السكري لديك أسوأ منه لدى الآخرين.

عدم تفويت الإنسولين وقت تناول الطعام لأن نسبة الجلوكوز في الدم طبيعية.

دمج الكربوهيدرات بعناية في كل وجبة، حيث يجب أن تكون محدودة بالنسبة لمرضى السكر.

لا يؤدي الإنسولين إلى مضاعفات حين يؤخذ على النحو المنصوص عليه.

التعاون مع الطبيب لمعرفة كيفية تناول الأنسولين وقت الطعام بشكل صحيح.

التحدث إلى الطبيب في حال نقص السكر في الدم بعد تناول الطعام.

لا تحاول تعويض الجرعات الضائعة من خلال التصحيح المفرط.