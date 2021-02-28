ماذا يعني تشخيص التهاب الغدد العرقية القيحي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ​​​​​​​ما الذي يعنيه تشخيص التهاب الغدد العرقية القيحي(HS) ، المعروف أيضاً باسم حب الشباب المخالف للمعتاد؟

1. قد يساعد فهم المرض على التحكم فيه

يختلف هذا النوع من حب الشباب عن حب الشباب المعتاد، فالأشخاص الذين لديهم إصابة به يعانون من نتوءات تشبه الدمل في الجلد، تحدث عادة في المناطق التي فيها غدد عرقية.

قد يستمر ظهور النتوءات لفترة طويلة، وبعضها حتى مدى الحياة.

تشمل المسببات الشائعة للنوبات التوتر، والحرارة، والاحتكاك، والتغيرات الهرمونية.

2. الشعور بالألم أو الإحراج

ويؤدي حب الشباب هذا للشعور بالألم حين تصبح النتوءات كبيرة أو عميقة، بالإضافة إلى الحرج من الرائحة أو البقع الناتجة عن تصريف السوائل.

3. العثور على العلاج المناسب مع التحلي بالصبر

قد يستغرق علاج حب الشباب بعض الوقت.

غالباً ما يبدأ الطبيب بالأدوية والغسيل الفموي أو الموضعي أولاً، وقد يلجأ إلى أدوية أقوى أو علاج بالليزر أو جراحة إذا لم تكن فعالة.

4. قد يساعد تغيير نمط الحياة الصحي في العلاج

يمكن أن يقلل فقدان الوزن من النوبات الجلدية، ويخفف من حدة الأعراض.

يمكن تقليل التوهجات أيضاً بالتوقف عن التدخين.

هناك أيضاً خيارات متاحة بتجنب حك المناطق المصابة، وكيفية حماية البشرة من الاحتكاك والحرارة.

5. التفاؤل بشأن المستقبل مع المرض

يمكن التحكم بحب الشباب بالعلاج وبعض التغييرات في نمط الحياة.

يمكن أن تكون أنواع معينة من الليزر فعالة للغاية في علاج النوبات الجلدية والوقاية منها.