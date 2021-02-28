أبرز مخاطر ارتفاع نسبة الكوليسترول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- الكوليسترول نوع من الدهون يحتاجه الجسم ليعمل بشكل صحيح.

يساعد على إنتاج فيتامين D، وبعض الهرمونات.

يتواجد نوعان من الكوليسترول:

الكوليسترول "الضار"(LDL)، والكوليسترول "الجيد"(HDL).

علاج ارتفاع نسبة الكوليسترول

قد تساعد بعض التغييرات في نمط الحياة كالتوقف عن التدخين، وفقدان الوزن، واتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة في خفض معدل الكوليسترول.

ولكن في حال الفشل قد يصف الطبيب دواء الستاتين.

مخاطر ارتفاع نسبة الكوليسترول

يتسبب ارتفاع معدل الكوليسترول بالإصابة بأمراض ونوبات قلبية.

وبينما يتدفق الدم عبر الأوعية الدموية، يجلب الأكسجين والمواد المغذية إلى أعضاء وأنسجة الجسم.

عند ارتفاع نسبة الـ (LDL) في الدم، يلتصق بعضه بجدران الأوعية الدموية، ويشكل لويحات تتداخل مع تدفق الدم عند تراكمه.

وفي هذه الحالة يقوم الطبيب بوصف أدوية أخرى تساعد على خفض هذا المعدل، وهي تشمل: