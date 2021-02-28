ما هو مرض الكلى متعدد الكيسات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مرض الكلى متعدد الكيسات هو عبارة عن حالة وراثية تتسبب في ظهور العديد من الأكياس المملوءة بالسوائل في الكلى وتضخمها بمرور الوقت.

مرض الكلى متعدد الكيسات الصبغي الجسدي السائد أكثر شيوعاً منه.

أصل المرض

من المؤكد أن من يصاب بمرض الكلى متعدد الكيسات الصبغي الجسدي السائد قد ورثه من أحد والديه.

نظراً لأن مرض الكلى متعدد الكيسات الصبغي الجسدي السائد هو وراثي، فالأطفال لديهم فرصة الإصابة به بنسبة 50٪ إذا كان أحد الوالدين مصابًا بهذه الحالة.

من الممكن إجراء اختبار جيني لتحديد الحالة الصحية للشخص إذا كان أحد أفراد الأسرة مصابا بمرض الكلى متعدد الكيسات.

الأعراض

قد لا تظهر الأعراض لدى غالبية الأشخاص المصابين باضطراب مرض الكلى متعدد الكيسات الصبغي السائد لسنوات عديدة، ربما حتى يبلغوا الثلاثينيات والأربعينيات من العمر.

من أكثر الأعراض شيوعاً الألم في الظهر والجانب، والصداع المتكرر، وانتفاخ البطن نتيجة لتزايد الخراجات.

المضاعفات

يمكن أن يؤدي مرض الكلى متعدد الكيسات الصبغي الجسدي السائد إلى بعض المضاعفات، وأكثرها شيوعاً ارتفاع ضغط الدم.

من المضاعفات الأخرى:

دم في البول

حصى الكلى

كيسات الكبد والبنكرياس

التهاب المسالك البولية

فشل كلوي

صمامات قلب غير طبيعية

العلاج

يؤكد الطبيب إصابة الشخص بمرض الكلى متعدد الكيسات عن طريق أخذ التاريخ الطبي، بما في ذلك التاريخ العائلي، ثم استخدام اختبارات التصوير لإجراء التشخيص.

بمجرد التشخيص، يمكن البدء في العلاج. غالباً ما تندرج أهداف العلاج في هذه الفئات: