ما أسباب الإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا في فصل الشتاء؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دائما ما نسمع عبارة "لا تخرج بدون معطف، ستصاب بنزلة برد".

وذلك ليس صحيحاً تماماً، فالواقع أكثر تعقيدا. إليك الفرق: أن تكون بارداً ليس سبب إصابتك بنزلة برد، لكن الطقس البارد يسهل الإصابة بالزكام أو الإنفلونزا.

انتقال الفيروسات أسهل عندما يكون الجو بارداً لهذه الأسباب:

يمكن أن يغير الطقس البارد الغشاء الخارجي لفيروس الإنفلونزا، ويجعله صلباً ومطاطاً.

يعتقد العلماء أن الغشاء المطاطي يسهل انتقال الفيروس من شخص لآخر.

هواء الشتاء البارد لا يسبب المشكلة وحده، فقد تم ربط الهواء الجاف بالإضافة إلى البرد بتفشي الإنفلونزا.

قد يؤثر استنشاق الهواء البارد سلباً على استجابة المناعة بالجهاز التنفسي، مما ينشط عمل الفيروسات.

عدم التعرض لأشعة الشمس في الشتاء، يقلل من نسبة فيتامين D الضروري لصحة الجهاز المناعي.

انخفاض النشاط البدني خلال فصل الشتاء سبب آخر.

يقضي الناس معظم وقتهم في الداخل، هذا يعني اتصالا وثيقا مع الآخرين، مما يؤدي إلى انتشار المرض.

يؤدي الطقس البارد إلى جفاف العينين والأغشية المخاطية في الأنف والحلق.

ما الذي تستطيع فعله؟

هناك بعض الاستراتيجيات للمساعدة في منع الإصابة بالمرض: