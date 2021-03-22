10 علاجات طبيعية لأوجاع الظهر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سواء كنت تتعافى من آلام الظهر بسبب حمل ثقيل، أو إصابة، أو مشكلة مزمنة، فلن تحتاج بالضرورة إلى تناول الكثير من مسكنات الألم.

وتحدث إلى طبيبك حول هذه العلاجات الطبيعية المعتمدة من قبل الخبراء، واكتشف ما إذا كانت آمنة ومناسبة لك.

1- اليوغا

شهد الأشخاص الذين يعانون من آلام أسفل الظهر والذين أخذوا حصة يوغا واحدة في الأسبوع لثلاثة أشهر تحسناً كبيراً.

2- تمارين الإطالة

تقوم تمارين الإطالة بشد العضلات الرئيسية.

3- التدليك

الأشخاص الذين يعانون من آلام أسفل الظهر المزمنة والذين تلقوا جلسات تدليك أسبوعية أبلغوا عن ألم أقل بعد 10 أسابيع.

4- العلاج بالإبر

الأشخاص الذين تلقوا علاجات الوخز بالإبر أكثر عرضة لتسكين آلام الظهر مقارنة بالأشخاص الذين يتلقون الرعاية التقليدية.

5- العلاج بالكلام

الأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر والذين تلقوا 90 دقيقة من العلاج السلوكي المعرفي الجماعي أسبوعيًا لمدة 6 أسابيع شعروا بألم أقل أثناء العلاج.

6- تدريب القوة

يمكن أن يساعد بناء القوة في الوقاية من آلام الظهر وتخفيفها.

7- العلاج الطبيعي

بدء العلاج الطبيعي في غضون أسبوعين من ظهور آلام الظهر يقلل من الحاجة لرعاية طبية لاحقة.

8- العلاج اليدوي التقويمي

يقوم أخصائي تقويم العظام بتحريك عضلات الظهر باستخدام تقنيات مثل التمدد والضغط الخفيف.

9- الحد من التوتر

تعلم كيفية الحفاظ على هدوء مفيد للظهر كما هو مفيد لصحتك النفسية.

10- التأمل

ثبت أن الأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر المزمنة شهدوا انخفاضاً في الألم بعد ممارسة التأمل.