أهم الإرشادات لزيادة الخصوبة لدى الرجال من خلال النظام الغذائي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تشمل المشكلات التي يمكن أن تؤثر على خصوبة الذكور انخفاض عدد الحيوانات المنوية، وتشوهها، وانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون.



ويمكن للعديد من عوامل نمط الحياة أن تدعم خصوبة الذكور وتحسن فرص الحمل.

نمط الحياة وخصوبة الذكور:

تشمل عوامل نمط الحياة التي تؤثر على خصوبة الذكور النظام الغذائي، ووزن الجسم، ومستويات التمارين، والضغط، واستخدام التبغ والمخدرات.

الشروع في تغيير نمط الحياة:

معالجة السمنة

الرجال البدينون هم أكثر عرضة للإصابة بالعقم.

زيادة الدهون في كيس الصفن يمكن أن يرفع درجة حرارة الخصية، مما يؤثر سلباً على معايير الحيوانات المنوية وخصوبتها.

قد تسبب السمنة العديد من التغييرات في الهرمونات الجنسية والبروتينات المرتبطة بها والتي تضر بإنتاج الحيوانات المنوية.

إرشادات غذائية لتعزيز الخصوبة

استهلاك مضادات الأكسدة

تناول حصتين على الأقل من الأسماك الدهنية في الأسبوع

تناول المكسرات يومياً

التقليل من تناول اللحوم المصنعة

التقليل من تناول الكافيين والكحول

عدم تناول المشروبات الغازية.

عوامل أخرى