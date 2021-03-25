5 طرق يمكن اتباعها لمكافحة الأمراض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل تريدون أن تكونوا من هؤلاء الأشخاص الذين يبحثون دائماً عن طرق لتقوية جهاز المناعة لديهم ومكافحة المرض؟ إليكم بعض الخطوات:

1. التدليك

يمكن للتدليك أن يقلل من القلق وضغط الدم ومعدل ضربات القلب وبالتالي يخفض مستوى التوتر، وهو أحد مفاتيح بناء المناعة.

2. أخذ حمام بارد

يساعد الاستحمام البارد في حال انخفاض الطاقة في الجسم، على الحد من الصداع النصفي، وتحسين الدورة الدموية، وتقليل الألم.

3. معالجة مشاكل الجهاز الهضمي

يمكن تجنب نوبات الإمساك الخطيرة عن طريق احتساء مشروب منزلي مهدئ، وذلك بوضع بضع شرائح من الزنجبيل الطازج المقشر في كوب من الماء الساخن، ونقعه 5 دقائق، وإضافة العسل.

5. تناول الثوم

الثوم غني بمضادات الأكسدة التي تعزز المناعة وتحارب الالتهابات، وربما يساعد على درء السرطان وتعزيز صحة القلب.