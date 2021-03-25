طرق بسيطة للتخلص من ألم الأذنين المزعج على متن الطائرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- الرضح الجوي، أي الضغط على طبلة الأذن، يحدث عندما يكون ضغط الهواء في الأذن الوسطى وضغط الهواء في البيئة المحيطة غير متوازنين.

قد يُصاب الأشخاص بذلك خلال وجودهم على متن طائرة بعد الإقلاع أو عند الهبوط.

الأعراض

يمكن أن تحدث هذه المشكلة في إحدى الأذنين أو كلتيهما. تشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

انزعاج معتدل أو ألم في الأذن

الشعور بامتلاء الأذن أو انسدادها

ضعف السمع أو فقدانه الخفيف إلى المتوسط

إذا كانت الحالة شديدة، فقد تسبب:

ألم حاد

زيادة ضغط الأذن

فقدان سمع متوسط ​​إلى شديد

طنين في الأذن

إحساس بالدوار

نزيف من الأذن

إذا استمر الشعور بعدم الراحة أو ضعف السمع لأكثر من بضعة أيام، أو إذا ظهرت علامات أو أعراض شديدة، يجب الاتصال بالطبيب.

عوامل الخطر

تشمل عوامل الخطر الشائعة ما يلي:

قناة استاكيوس، خاصة عند الرضع والأطفال الصغار

نزلات البرد

التهابات الجيوب الانفية

التهاب الأنف التحسسي

التهاب الأذن الوسطى

المضاعفات

قد تشمل المضاعفات النادرة ما يلي:

فقدان السمع الدائم

طنين الأذن المستمر

الوقاية