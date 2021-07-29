تنخفض حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة، ولا يمكن للخبراء الاتفاق على السبب الذي جعل الإصابات المؤكدة في بريطانيا تأخذ منعطفاً حادًا في الأسبوع الماضي، حيث انخفضت كل يوم، في الوقت الذي حذر فيه العديد من الخبراء والمسؤولين الحكوميين من أن الحالات ستستمر في الارتفاع بسرعة بسبب انتشار متغير دلتا.

وحذر رئيس الوزراء بوريس جونسون من "استخلاص استنتاجات سابقة لأوانها"، لكن الخبراء منقسمون حول السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض المشجع. هل هو بسبب مناعة القطيع بمساعدة حملة تطعيم ناجحة؟ أم أنه بسبب الفحوص الأقل بسبب العطل المدرسية؟ أم أنه بسبب أعداد هائلة التي تقبع في عزلة بسبب الجائحة؟ أم أن الطقس الحار في الصيف ساعد في التراجع؟