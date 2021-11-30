التأمين على الحياة.. من يحتاجه؟ متى؟ وكم تبلغ تكلفته؟

جائحة كورونا كانت بمثابة ناقوس خطر حيث إن الحياة لا تسير كما هو مخطط لها. وذلك يقودنا إلى أحد الموضوعات الأقل شيوعًا ولكنها ذات صلة بالموضوع: التأمين على الحياة.. من يحتاجه؟ متى تحتاجه؟ ما قيمته؟ كم تبلغ تكلفته؟

من يحتاج التأمين على الحياة ومتى؟

لا يحتاج الجميع إلى تأمين على الحياة، ولكن سيستفيد الكثير من الناس منه في نقاط معينة من حياتهم.

من الواضح أن أطفالك الصغار قد يعانون ماليًا بدونك. وبصرف النظر عن الحالة الاجتماعية، لا تنسَ الآباء المسنين أو أحد أفراد الأسرة المرضى إذا كنت تساعدهم أو وعدت بذلك.

ومع ذلك، ربما لا تحتاج إلى تأمين على الحياة إذا:

- أنت أعزب أو مطلق أو متقاعد ولا يوجد من يعتمد عليك ماليا. - لديك أصول كافية لتزويد من يعتمد عليك بأموال لتغطية جميع نفقات الحياة الرئيسية لسنوات قادمة. - متزوج من شخص ثري بما يكفي لإعالة نفسه وأطفالك بالأسلوب الذي اعتاد عليه كلاكما.

كم من الوقت يجب أن تستمر وثيقة التأمين على الحياة الخاصة بك؟

يوصي الخبراء كل والد شاب لديه مولود جديد بالحصول على تأمين مدى الحياة لمدة 30 عامًا.

إذا كان أطفالك صغارًا، فقد ترغب في الحصول على بوليصة تدوم على الأقل لفترة كافية لتغطية نفقاتهم حتى بلوغهم سن 18 - أو 22 عامًا.

كم تريد؟

يعتمد مقدار التأمين على الحياة الذي تشتريه على الكثير من المتغيرات: كم تكسب، كم عمرك، صحتك، عدد أطفالك وأعمارهم والنفقات الكبيرة المتوقعة.

كم سيكلف التأمين على الحياة وأين يجب أن تحصل عليه؟

كلما كنت أصغر سنًا وأكثر صحة عندما تشتري بوليصة تأمين مدى الحياة، كلما كان سعرها في المتناول.

إذا حصلت على تأمين على الحياة من خلال صاحب العمل الخاص بك وترغب في زيادة تغطيتك، فمن المحتمل أن تحصل على صفقة أفضل من خلال بوليصة جديدة تحصل عليها بنفسك إذا كنت شابًا وبصحة جيدة.