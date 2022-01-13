في خطوة فريدة من نوعها.. كندا تدرس فرض ضرائب على غير المطعمين ضد كورونا

نأى رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بنفسه عن خطة كيبيك، التي تهدف إلى فرض ضرائب على الأشخاص الذين لا يريدون تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.

رغم ذلك، لم يستبعد ترودو الخطة بعد، بينما يقول منتقدوها إنها غير دستورية، في حين أشار ترودو إلى إنه يحتاج إلى رؤية المزيد من التفاصيل فيما يتعلق بهذا الشأن.

وفي حين أن تفاصيل الرسوم أو الضريبة المقترحة غير واضحة في الوقت الحالي، إلا أن الفكرة تثير قلق بعض جماعات الحريات المدنية والأخلاقيات.

ولم يقل رئيس الوزراء الكندي ما إذا كان سينظر في إمكانية تنفيذ سياسة مماثلة فيدرالياً، وحتى الآن لم تعلن أي مقاطعة أخرى عن دعم اقتراح كيبيك.