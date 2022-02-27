يعطي تقرير التفتيش الصادر عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تفاصيل فظيعة حول غزو كبير للفئران في منشأة توزيع تابعة لمتاجر Dollar Family في مدينة ويست ممفيس بولاية أركنساس الأمريكية.

يصف تقرير تفتيش إدارة الغذاء والدواء المؤلف من 22 صفحة، والذي حصلت عليه CNN الثلاثاء، منشأة قذرة موبوءة بالفئران حيث تُخزّن البضائع بما في ذلك الأطعمة البشرية والحيوانية. لاحظ المفتشون "أدلة على وجود القوارض، بما في ذلك القوارض الحية، والقوارض الميتة في حالات مختلفة من التعفّن، وفضلات القوارض.. و(آثار) قضم، وتعشيش، وروائح تشير إلى القوارض في جميع أنحاء" المنشأة.