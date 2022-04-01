أثار إعلان أطباء بأمريكا مطلع العام الجاري بزراعة قلب خنزير في جسم إنسان، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وتنوعت ردود الفعل حول العالم.

جراح القلب العالمي، الدكتور مجدي يعقوب، عقّب لـCNN بالعربية على هامش القمة العالمية للحكومات 2022 في دبي، وقال: "إن زراعة القلب (عامة) تعتبر هائلة جدا ولكن ليس لدينا قلوب كفاية، وفي بلاد لا يوجد فيها أي تبرع للقلب، لذلك من المهم جدا أن يكون هناك قلوب كثيرة.."

وأضاف: "الأبحاث العلمية عن الحيوانات كانت تشتغل على القرود بالأول وده غلط لأن الفيروس الموجود عند القرود ممكن يبقى خطر جدا على الإنسان.. في الوقت نفسه، قلب الخنزير تقريبا نفس حجم قلب الإنسان ولكن لمدة طويلة كنا خايفين من أنه في فيروس داخل قلب الخنزير.. ولكن الآن في إمكانية نشيل ( نزيل) الفيروس وهذا فتح الأبواب أن يكون هناك تجارب على نقل قلب الخنزير إلى الانسان.."

وشدد قائلا إن ما تم يعتبر "انجازا علميا" إلا ان الطريق ما زال طويلا و"يحتاج إلى المزيد من الأبحاث."

وكان فريق من الأطباء في جامعة ماريلاند بأمريكا قد أعلنوا إجراء أول عملية زرع لقلب خنزير معدّل وراثيًا لدى رجل يبلغ من العمر 57 عامًا مُصاب بمرض قلبي عضال، نظرا لكونه غير مؤهل لعملية زرع تقليدية أو مضخة صناعية، إلا أنه توفي بعد نحو شهرين على العملية.

وردا على سؤال حول أصعب تحدي واجهه البروفيسور مجدي يعقوب بعد إجراء أكثر من 30 ألف عملية للقلب خلال مسيرته، قال: "مرض هبوط القلب والعضلة نفسها هذا أمر مهم جدا، أغلب التشوهات الخلقية بنصلحها في الأطفال وهم بسن صغير، ولكن ضعف عضلة القلب بحاجة لأبحاث علمية جديدة".