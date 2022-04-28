دكتور فاوتشي: أمريكا في "مرحلة انتقالية" من جائحة فيروس كورونا

قال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في أمريكا، الدكتور أنتوني فاوتشي، في برنامج PBS NewsHour إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد في مرحلة الجائحة لفيروس كورونا، وذلك بسبب انخفاض عدد حالات الإصابة ودخول المستشفى والوفيات.

وقال فاوتشي لـ CNN الأربعاء إن تعليقاته قد أسيء فهمها من قبل البعض لتعني أن الجائحة قد انتهت، "وهذا ليس ما قلته".

"لم ننته من الجائحة. لا تدع أي شخص يسيء تفسير أن الجائحة قد انتهت، لكن ما نحن فيه هو مرحلة مختلفة من الجائحة"، حسب قوله، "مرحلة هي فترة انتقالية، على أمل أن نتجه نحو المزيد من السيطرة حيث يمكنك في الواقع العودة إلى شكل من أشكال الحياة الطبيعية دون حدوث اضطراب كامل في المجتمع، اقتصاديًا، واجتماعيًا، ومدرسيًا، وما إلى ذلك".