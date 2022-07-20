وفاة صبي متأثرًا بلدغة أفعى.. ما الذي يجب أنه تفعله في حالات مشابهة؟

فارق صبي يبلغ من العمر 6 سنوات الحياة، الاثنين، بعد أن لدغته أفعى جرسية في ساحة "بلوستيم برايري" المفتوحة الأسبوع الماضي.

وقالت إدارة الدفاع المدني إن الصبي ووالده وشقيقته الصغرى كانوا يركبون الدراجات على الطريق حينما نزل الصبي ليلقي نظرة على لافتة. حدثت الواقعة في طريق عودتهم.

ومع عدم حمله لهاتف، أوقف والده أحد المارة للاتصال بالطوارئ. تم نقل الصبي إلى مستشفى للأطفال، وتوفي بعد أسبوع.

يشير مركز كولورادو للحدائق والحياة البرية إلى أن الوقت الحالي هو ذروة نشاط الأفاعي الجرسية، لكن من النادر أن تحدث اللدغات.

كما أكد المركز على ضرورة أن تكون على دراية بمحيطك والالتزام بالمسارات. وفي حالة التعرض للدغة، ينصح بعدم استخدام سداد أوردة أو محاولة امتصاص السم، وإبقاء الجزء الذي تعرض للدغ تحت مستوى القلب وخلع أي شيء قد يعيق تدفق الدم، مثل الخواتم والساعات وسوار المعصم وما شابهها، ومن ثم التوجه إلى مركز طبي بأسرع ما يمكن.