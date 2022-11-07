موسيقى وفن ورياضة المشي..الصحة النفسية من منظور مختلف في سلطنة عُمان

دفعها شغفها وحبها لمهنتها كأخصائية نفسية إلى تأسيس العيادة الأولى من نوعها في سلطنة عُمان، لتقديم الرعاية النفسية بطرق حديثة ومبتكرة عن طريق الموسيقى، والفن، والمشي وغيرها.

وتشرح مؤسِّسة عيادة "همسات السكون"، وخبيرة الصحة النفسية، والتنويم الإيحائي، السّيدة بسمة آل سعيد، أن كل شيء في حياة الإنسان يعود لصحته النفسية أولاً وأخيراً، لذا أرادت إيصال هذا المفهوم لأكبر فئة ممكنة من الناس عبر عيادة همسات السكون.

وتقول لموقع CNN بالعربية إن الكثير من الأشخاص الذين يعملون في مجال الصحة النفسية، يستخدمون مصطلحات صعبة وغير مفهومة، في الوقت الذي يحتاج فيه المرضى إلى من يشعر بهم ويفهم تجربتهم، لذا يجب البحث عن طرق جديدة وسلسة ومفهومة في العلاج النفسي.