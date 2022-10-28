هل يعود شرب الكحول بالفائدة الصحية على من هم دون الـ40 عامًا؟

وجدت دراسة عالمية جديدة منشورة في مجلة "لانسيت" ألا فائدة صحية متأتية من تناول المشروبات الكحولية لدى الأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن 40 عامًا. ويستند التقرير على 30 عامًا من المعلومات حول أشخاص تتراوح أعمارهم بين 15 و95 عامًا.

وخلُص البحث إلى أنّ تناول المشروبات الكحولية لا يقي من مختلف الأمراض، ضمنًا ارتفاع ضغط الدم، والصرع، وأنواع مختلفة من السرطان. ووجدت البيانات أيضًا أنّ شاربي الكحول الذين تقلّ أعمارهم عن 40 عامًا أكثر عرضة لتهديدات محتملة، مثل حوادث السيارات المميتة المرتبطة بالكحول، وارتكاب جرائم القتل.