أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قبل وقت غير بعيد بدأت "غوغل" باستخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على صور القطط، لكن الآن انتقلت لتوظيف هذه التكنولوجيا إلى قطاع أكثر جدية، الكشف عن السرطان.

إذ أعلنت "غوغل"، الجمعة، عن تمكّنها من تطوير برمجية مطوّرة للكشف عن سرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وما أظهرته النتائج يؤكد النمو الذي شهده قطاع الذكاء الاصطناعي وقدراته على تحسين الوضع الصحي حول العالم.

وقامت "غوغل" باستخدام نوع من برامج الذكاء الاصطناعي اسمه "deep learning" أو "التعلّم العميق"، والذي عمل على تحليل آلاف من الصور التي أظهرت خلايا سرطانية وفرتها جامعة هولندية، ليتمكن البرنامج بعدها من تحديد الخلايا السرطانية بين مجموعة هائلة من البيانات.

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ومع ظهور 230 ألف حالة جديدة من سرطان الثدي سنوياً في الولايات المتحدة وحدها، فإن "غوغل" تأمل بأن تساعد هذه التكنولوجيا أخصائيي الأمراض في تحسين مداواة مرضاهم، وشددت الشركة بأن هذه التكنولوجيا لم تصمّم بأي شكل لاستبدال الأطباء من البشر.

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وأشارت مديرة هذا المشروع من "غوغل"، ليلي بينغ إلى أن الفريق "قام بتدريب جزء ضئيل من البرمجية التي يمكنها أن تلعب دوراً واحداً بمجموعة من المهام المعقّدة للغاية."

وأشار مدير مركز علم الامراض في مركز جامعة رادهود الجامعي، جيروين فان دير لاك، التي ساعدت جامعته في تقديم الصور لتدريب برنامج الذكاء الاصطناعي، إلى أن المعادلات الخوارزمية الأولى للكشف عن السرطان قد تظهر خلال عامين، وأن استخدام هذه المعادلات للكشف عن الخلايا السرطانية يمكن أن يطبَّق بشكل واسع خلال الأعوام الخمس القادمة.