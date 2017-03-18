أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تعرضت لعبة "مونوبولي" التقليدية إلى تغييرات جذرية بإزالة ثلاث من القطع الكلاسيكية الثمانية، ودعوا الكتشبان والحذاء والعربة.

وأتى هذا النبذ للقطع الكلاسيكية إثر حملة تصويت عبر الإنترنت أطلقتها شركة "هاسبرو" المسؤولة عن اللعبة في يناير/كانون الثاني الماضي عبر موقع "VoteMonopoly.com"، لتصبح هذه المرة الأولى التي تقوم بها "Hasbro" بأخذ آراء الجماهير منذ إطلاقها للعبة "مونوبولي" قبل 82 عاماً.

وأجبر المصوّتون على تحديد خيار من اثنين: الإبقاء على كافة القطع التقليدية أو بعضاً منها، لاختيار أشكال قد تكون أقرب للثقافة الشعبية الحالية، مثل قطعة للهاشتاق أو إيموجي أو جهاز كمبيوتر عوضاً عن الحذاء والقبعة الرسمية.

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وقدّم 4.3 مليون مصوّت رأيهم للحصول على القطع الثماني الجديدة للعبة، والتي تمثلت بديناصور "تي ريكس" وبطة مطاطية وبطريق، لتنضم إلى القطع الخمس القديمة، وهي: الكلب والقبعة والقطة والسيارة والسفينة الحربية.

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وقد طلب من المصوّتين اختيار القطع المفضّلة لهم من بين 64 احتمالاً لتحوي الخيارات القطع الثمانية الأصلية التي اشتهرت بها اللعبة، وتضاف إلى 56 قطعة جديدة.

الكتشبان والحذاء كانا جزءاً من اللعبة منذ عام 1935 أما العربة فقد أضيف للعبة في الخمسينيات.