جولة داخل قصر مغطى بجميع الألوان

جولة داخل قصر مغطى بجميع الألوان

سياحة وسفر
آخر تحديث الأحد, 21 يناير/كانون الثاني 2018; 03:15 (GMT +0400).
البرتغالغرائبعمارةتصاميم
1:15

تعالوا في جولة داخل قلعة الألوان المتعددة في البرتغال.

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(CNN) -- لا يوجد مكان في البرتغال يبرز بطريقة تشبه “قصر بينا” بالألوان النابضة بالحياة وأسلوب العمارة الاستثنائي.

البرتغالغرائبعمارةتصاميم