(CNN) -- لا يوجد مكان في البرتغال يبرز بطريقة تشبه “قصر بينا” بالألوان النابضة بالحياة وأسلوب العمارة الاستثنائي.
جولة داخل قصر مغطى بجميع الألوان
جولة داخل قصر مغطى بجميع الألوان
سياحة وسفر
آخر تحديث الأحد, 21 يناير/كانون الثاني 2018; 03:15 (GMT +0400).
1:15
تعالوا في جولة داخل قلعة الألوان المتعددة في البرتغال.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.