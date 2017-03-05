نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال كولين كاهل، النائب السابق لمستشار الرئيس أوباما، ومستشار شؤون الأمن القومي لجو بايدن، نائب أوباما، إن قرار المضي قدما بالعملية ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن تم على ما يبدو على مائدة عشاء، على حد تعبيره.

بين مقاتلات القاعدة ومشاركة الجيش الإماراتي.. ما هي تفاصيل غارة أمريكا ضد القاعدة في اليمن؟ 2:34

جاء ذلك في مقابلة لكاهل على CNN، حيث قال: "العملية خاطئة على حد علمي، لأنها لم تتضمن عنصر الحذر، ربما كان تنفيذها أمرا صائبا ولكن إن كانت هناك أخطاء فإن ذلك يعني إمكانية سقوط قتلى."

وتابع قائلا: "والد جونز (عنصر البحرية الأمريكية الذي قتل في العملية باليمن) طلب الحصول على المعلومات التي بحوزة ترامب عن العملية، وأعتقد أنه محق في ذلك."

ولفت المستشار السابق إلى أن "شون سبيسر (السكرتير الإعلامي للبيت الأبيض) فال إن هناك عددا من المراجعات تتم في الوقت الحالي حول العملية، وحول إسقاط طائرة أمريكية ووقوع ضحايا بين المدنيين، ولا يمكننا هنا إلا الانتظار ورؤية نتائج هذه المراجعات."