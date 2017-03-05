حصرياً.. عضو بالكونغرس يتفقد الموقع المحتمل في القدس للسفارة الأمريكية

شاهد.. الموقع المحتمل بالقدس لسفارة أمريكا

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و10 دقيقة.
أمريكاإسرائيلالحكومة الإسرائيليةالكونغرس الأمريكيالقدس
0:54

القدس (CNN)-- لقطات حصرية لـCNN تظهر عضو الكونغرس الأمريكي رون دي سانتيس يتجول في موقع بحي تلفيوت في القدس، وهو الموقع المرجح أن تكون فيه السفارة الأمريكية إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ وعده بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

وأعرب دي سانتيس، النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا، في تصريحات صحفية في القدس، عن ثقته في أن ترامب سوف ينقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس

أمريكاإسرائيلالحكومة الإسرائيليةالكونغرس الأمريكيالقدسدونالد ترامب