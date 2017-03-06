دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر موقع ديني عراقي مقرّب من السيد علي السيستاني، المرجع الشيعي الأبرز في البلاد، عددا من فتاويه ردا على أسئلة حول أحكام تتعلق بمشاهدة برامج تلفزيونية، يظهر فيها سماحه بمشاهدة كرة القدم وتحذيره من مشاهدة المصارعة الحرة، وخاصة للنساء، إلى جانب تحريم برامج للمسابقات الفنية ودعوته لترك مشاهدة المسلسلات المدبلجة.

وبحسب الموقع الرسمي لـ"العتبة الحسينية" فقد جاءت فتاوى السيستاني ردا على استفسارات وصلته بشأن مشاهدة برامج التلفاز وجاء فيها جواز مشاهدة كرة القدم في التلفزيون، أما حول حكم مشاهدة المصارعة الأمريكية فجاء الرد أن المشاهدة جائزة "لكن إذا كانت تؤدّي إلى فساد أخلاق المشاهدين بزرع الروح العدوانية في نفوسهم وانجرارهم إلى الاعتداء على الآخرين فلا بدّ من الاجتناب عن مشاهدتها" أما بالنسبة لمتابعة المرأة لها فقال: "لا يجوز على الأحوط."

وحول جواز متابعة برنامج "ستار أكاديمي" رد السيستاني بأنه "لا يجوز لما يقال عنه فيه إشاعة للفحشاء واللهو والطرب." كما رد على سؤال حول حكم مشاهدة المسلسلات التي يكون فيها لباس الممثلات "غير شرعي" بالقول: "يحرم النظر إليها مع التلذذ الشهوي أو خوف الوقوع في الحرام، بل الأحوط لزوماً ترك النظر إليها وان كان بدونها وعلى المؤمنين ان يأخذوا الحيطة والحذر من كل ما يعرض في التلفزيون والفضائيات وخصوصاً أولياء الأمور."

كما رد المرجع الديني الشيعي العراقي على سؤال حول حكم النظر إلى المسرحيات والمسلسلات المدبلجة بالقول: "مع اشتمال هذه المسلسلات والمسرحيات على لقطات غير شرعية وغير اخلاقية – التي لا تخلو منها غالباً – يحرم النظر إليها مع التلذذ الشهوي او خوف الوقوع في الحرام، بل الاحوط لزوماً ترك النظر إليها وإن كان بدونهما."

ويعتبر السيستاني أحد أهم المرجعيات الشيعية في العالم والمرجع الأكبر على مستوى العراق، وقد لعب أدوارا عديدة سياسيا ودينيا في السنوات الماضية كما أصدر فتوى الجهاد الشهيرة بعد سقوط العديد من مدن العراق بيد داعش، ما فتح الباب لتأسيس ما عُرف لاحقا بـ"الحشد الشعبي."