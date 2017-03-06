القدس (CNN)— أصدرت الحكومة الإسرائيلية سياسة جديد تقضي بعدم تجريم الاستخدام الترفيهي للحشيش أو الماريغوانا، مستعيضة عن عقوبات السجن بغرامات مالية تصاعدية، في انتظار البت بهذه السياسة من قبل الكنيست.

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وبحسب السياسة الجديدة فإن من يضبط لأول مرة بقضية استخدام ترفيهي للماريغوانا في المناطق العامة فإنه سيغرّم بمبلغ قيمته 250 دولارا، دون توجيه دعوى قضائية تجرمه، في الوقت الذي ستخصص فيه هذه الأموال إلى قطاعي إعادة التأهيل من المخدرات والتعليم.

وفي حال ضبط شخص للمرة الثانية فإن الغرامة المالية ستبلغ نحو 500 دولار، أما المرة الثالثة قد تتطلب إعادة تأهيل وتعليق رخصة القيادة، أما المرة الرابعة فستشمل دعوى قضائية واحتمال قضاء مدة زمنية في السجن.