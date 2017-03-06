الجزائر (CNN)— أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، عن تأجيل زيارة حسن روحاني، المقرّرة نهاية هذا الشهر، إلى موعد لاحق لم يقم بتحديده، وفق ما نشرته اليوم وكالة "إسنا" الإيرانية.

وقال قاسمي في مؤتمر صحفي إن الجولة المرتقبة لروحاني إلى ثلاثة دول إفريقية، هي الجزائر وأوغندا وجنوب إفريقيا، لن تمرّ في موعدها المقرّر بسبب "عدم توّفر التمهيدات اللازمة"، مشيرًا إلى أن الرئاسة ستعلن موعد الزيارة في موعد قريب.

وكان خبر إعلان زيارة حسن روحاني للجزائر قد خلّف ضجة واسعة، بعد قيام الكاتب الجزائري أنور مالك، بحملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لأجل المطالبة بإلغاء زيارة روحاني، بمبرّر "الخوف على الجزائر من التشيّع".

وترتبط الجزائر وإيران بعلاقات قوية، إذ انعقدت لجنة مشتركة عليا بين البلدين جرى خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية، كما جرى تنظيم أسبوع ثقافي جزائري بالعاصمة طهران ديسمبر/كانون الأول 2016، فضلا عن تقارب البلدين إزاء عدد من الملفات السياسية، كالأزمة السورية، وموقفهما من حزب الله، وقوة علاقتهما مع روسيا.