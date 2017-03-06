الرباط (CNN)— استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله ابن كيران، اليوم الاثنين، في إطار زيارة يقوم بها المسؤول المغربي، رفقة وفد مرافق له، للدوحة قصد المشاركة في مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم" في نسخته الرابعة.

ونشرت الصفحة الرسمية لعبد الإله ابن كيران، على فيسبوك، صورة للقائه بتميم بن حمد، كما نشرت صور اللقاء وكالة الأنباء القطرية، وقد خصص اللقاء، وفق المصدر السابق، لأجل استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما قام أمير قطر، بزيارة المعرض المنظم بمركز قطر للمؤتمرات، مرفوقا بابن كيران، والشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وتستمر أحداث المعرض إلى غاية الثامن من مارس/آذار الجاري.

ويعد هذا المؤتمر أكبر حدث رقمي تستضيفه قطر، وتحضره الكثير من شركات التكنولوجيا ورواد الأعمال عبر العالم. ووفق موقعه الرسمي، يهدف "كيتكوم" إلى أن يكون قاعدة لانطلاق التكنولوجيات الرقمية الناشئة عبر "تسهيل الحوارات بين واضعي السياسات ومقدمي التكنولوجيا لمواجهة التحديات التي تظهر سواء في البيئة الحاضنة للتكنولوجيا، وتشجيع الابتكار والحوكمة، وتوقع احتياجات السوق".

وقلّت الأنشطة الخارجية لبن كيران بشكل كبير في الأشهر الماضية، بسبب استمرار العجز في تشكيل الحكومة الجديدة، واستمرار حكومة تصريف الأعمال التي لا تتوّفر على صلاحيات كبيرة.