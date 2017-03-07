الجزائر (CNN)— طالبت الجزائر بـ"إصلاح جذري" للجامعة العربية من أجل "إعطاء انطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك بما يخدم مصالح الشعوب العربية"، حسب تصريحات وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية في الجزائر عبد القادر مساهل.

وقال مساهل أمس الاثنين بالقاهرة، في تصريحات نقلتها الإذاعة الجزائرية، بمناسبة ترّؤس الجزائر للدورة 147 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، إن إصلاح الجامعة العربية بات أمرا ضروريا، حتى يكون "العالم العربي شريكا على مستوى العالم والأمم المتحدة، وحتى يتحدث بصوت واحد للدفاع عن قضاياهم، وفي أولها القضية الفلسطينية".

وتابع مساهل أن "العرب ليسوا قادرين على حلّ الأزمات العديدة التي تشهدها المنطقة ومواجهة المخاطر الكبيرة إلّا عن طريق التدخل الأجنبي"، وهو تدخل "عادة ما يكون عسكريا ويعطي نتائج معروفة هي الفوضى وإضعاف العالم العربي في زمن التكتلات".

وحول مساهمة الجزائر في تقدّم الجامعة العربية بعد ترؤسها لمجلسها، قال مساهل إن بلاده ستحاول تقديم أفكار واقتراحات من أجل إعادة النظر في منهج عمل الجامعة العربية، وسترّكز عملها على إصلاحها، مشيرًا إلى استعداد الجزائر لتقاسم تجربتها في مجال "مكافحة الإرهاب والمصالحة الوطنية والحوار بين كافة الأطراف المعنية بالأمن والسلم".

وطالب مساهل الدول العربية بتوحيد صوتها وتحديد أولوياتها، خاصة حل النزاعات بشكل سلمي، والحفاظ على سيادة الدول، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، وإشراك الشباب لتحقيق هذه الأخيرة.