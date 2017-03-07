دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— دعا حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، الثلاثاء، مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" للاستسلام أو التعرض للقتل.

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جاء ذلك خلال زيارة قام بها العبادي للموصل للاطلاع على سير العمليات التي تقوم بها القوات العراقية ضد التنظيم في الشق الغربي من المدينة، حيث قال في تصريحات صحفية: "نقول لداعش إما أن يسلموا أنفسهم ويحصلون على محاكمة عادلة أو أنهم سيقتلون."

ويشار إلى أن تنظيم داعش تمكن من السيطرة على مدينة الموصل التي تعتبر ثاني كبرى المدن العراقية في العام 2014 حيث دخل مسلحو التنظيم المدينة إلى جانب عدد من المدن الأخرى شمال ووسط العراق.