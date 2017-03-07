كوالالمبور، ماليزيا (CNN) -- أعلنت الشرطة الماليزية الثلاثاء أنها تمكنت من اعتقال سبعة أشخاص يُشتبه في تورطهم بالعمل ضمن خلية على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وجماعات مسلحة أخرى كانت تخطط لشن هجوم على أفراد من العائلة المالكة السعودية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى ماليزيا قبل أيام.

وقال المفتش العام للشرطة الماليزية، تان سري خالد أبوبكر، إن المجموعة كانت تخطط لعمليات تفجير في ماليزيا، مضيفا أن عمليات الاعتقال الأولى جرت في 21 فبراير/شباط الماضي، وجرى خلالها اعتقال إندونيسي ويمني على صلة بداعش، وكان أحدهما يعمل بوظيفة تقني مصنع، في حين كان الآخر بمجال الزراعة، وقد أوقفا في كوالالمبور.

ونقلت صحيفة "مالاي ميل أون لاين" عن أبوبكر قوله إن الماليزي الموقوف كانت تركيا قد رحّلته الصيف الماضي بعدما أوقفته بتهمة محاولة دخول الأراضي السورية. كما أوقفت الشرطة شخصا من "شرق آسيا" في القضية نفسها.

أما سائر الموقوفين فهم من الجنسية اليمنية، وقد اعتقلتهم الشرطة في منطقتي "سردانغ" و"سيبرجايا" في 26 فبراير/شباط الماضي، وقال أبوبكر إنهم من "جماعة متمردة" تنشط في اليمن، لكنه لم يكشف عن هويتها.

صحيفة "نيو ستريت تايمز" من جانبها نقلت عن الضابط الماليزي قوله إن اعتقال المجموعة جاء "في اللحظة المناسبة" وأن الأخيرة كانت تخطط لشن هجمات على أفراد من العائلة المالكة السعودية خلال زيارة الملك سلمان إلى كوالالمبور مؤخرا.