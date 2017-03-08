الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN) -- أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية مقتل شخص أظهر "التأييد والانتماء" لتنظيم داعش في شقة مفروشة بالعاصمة الرياض والقبض على آخر كان برفقته، وذلك بعدما شهر سلاحه محاولا مقاومة عناصر الأمن.

وقال المتحدث الأمني إن الحادثة وقعت عند الساعة السادسة من مساء الثلاثاء عندما باشرت دوريات الأمن "بلاغا عن الاشتباه بأحد النزلاء بشقق مفروشة بحي الريان بالرياض لإظهاره التأييد والانتماء لتنظيم داعش الإرهابي."

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث فإن المشتبه به، وعند محاولة رجال الأمن القبض عليه "بادر بالمقاومة وإشهاره لسلاح كان يحمله بحوزته، مما اقتضى التعامل معه وتحييد خطره الذي كان يمثله، مما أسفر عن مقتله دون تعرض أي شخص من الموجودين في المكان لأي أذى والقبض على شخص كان برفقته وضبط السلاح الذي بحوزته."

وأكد المتحدث الأمني السعودي أن الجهات الأمنية ما تزال تواصل إجراءاتها التحقيقية.