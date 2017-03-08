دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، إن قوات النظام السوري تمكنت من السيطرة على محطة الخفسة للمياه في حلب بعد انسحاب عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش."

رسم ثلاثي الأبعاد يكشف كيف دمّر القصف مستشفى في حلب 1:04

وقال المرصد في تقريره: "التنظيم انسحب من المحطة بعد الهجمات المتلاحقة لقوات النظام وتقدمها المستمر في المنطقة ووصلها لأطراف بلدة الخفسة كذلك، في حين من المنتظر أن تبدأ ورشات الصيانة العمل من أجل إعادة ضخ المياه إلى مدينة حلب بعد قطعها منذ نحو 8 أسابيع عن أكثر من مليون ونصف المليون نسمة في مدينة حلب."

وأضاف المرصد: "تنظيم الدولة الإسلامية سحب معظم عناصره من نحو 10 قرى ومزارع، قبيل تمكن قوات النظام من استعادة السيطرة على قرية الذخيرة التي أوصلته لتماس مع مناطق سيطرة المجلس العسكري لمنبج، وجعلت القرى التي انسحب التنظيم منها في حصار كامل من قبل قوات النظام من جهة، ومجلس منبج العسكري من جهة أخرى."

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية قد نقلت على لسان مصدر عسكري قوله: "إن وحدات أخرى من الجيش والقوات المسلحة تواصل تقدمها في الريف الشرقي لحلب وأعادت الأمن والاستقرار إلى بلدات وقرى الخفسة وخفية الحمر والريحانية وحرنة شهاب ومعربا وذخيرة وقبب كبير وقبب صغير وام رسوم والكبارية ورسم البوخر والطبارة وبلوة والعزيزية والكبان شيخ أبيض وقضت على العشرات من إرهابيي تنظيم داعش ودمرت آلياتهم."